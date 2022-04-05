Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В рамках расследования девяти уголовных дел семи жителям Санкт-Петербурга предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Об этом сообщили 5 апреля в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Задержание в Петербурге лиц по обвинению в реабилитации нацизма

Как отмечается, сотрудники УФСБ во взаимодействии с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к размещению в мае 2020 года на сайте онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографий лидеров нацистской Германии и их пособников.

Видео: УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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«В настоящее время проводится дальнейший комплекс оперативно-следственных мероприятий», — говорится в сообщении УФСБ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала марта фигурантами уголовных дел о реабилитации нацизма стали интернет-пользователи, которые в мае 2020 года опубликовали через свои страницы в социальной сети «ВКонтаке» на сайте «Бессмертного полка» фотографии Степаны Бандеры, Андрея Власова, Йозефа Менгеле, Йозефа Геббельса, Германа Геринга и Адольфа Гитлера, поместив нацистских преступников в ряды героев Великой Отечественной войны.