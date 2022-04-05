Вашингтон, 5 апреля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Актёр Александр Скарсгард пожаловался на то, что в начале своей карьеры попал в один из списков с «самыми сексуальными актёрами». Об этом 5 апреля пишет BuzzFeed.

Цитата из х/ф «Варяг». Реж. Роберт Эггерс. 2022 Александр Скарсгард

По словам Скарсгарда, этот факт помешал ему в получении серьёзных драматичных ролей. «Если тебе хочется сыграть персонажей с глубиной, но тебя называют «чуваком, который снимает рубашку», ты не получишь таких предложений», — объясняет артист.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Скарсгард исполняет главную роль в фильме «Варяг», мировая премьера которого запланирована на 8 апреля 2022 года. В картине также сыграли Николь Кидман, Клас Банг, Итан Хоук, Аня Тейлор-Джой и другие.