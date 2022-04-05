Таллин, , 16:41 — REGNUM В МИД Эстонии вызван посол Российской Федерации Владимир Липаев, которому была вручена нота о закрытии генерального консульства РФ в городе Нарва и консульского отдела в городе Тарту, сообщает 5 апреля пресс-служба эстонского МИД.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, из Эстонии будут высланы 14 консульских сотрудников, семеро из которых имеют дипломатический статус.

По словам, вице-канцлера эстонского МИД Мярта Вольмера, указанные в документе лица обязаны покинуть Эстонию до 30 апреля.

Кроме того, Вольмер заявил, что в существующей ситуации нельзя говорить о нормализации отношений, «особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе свои международные обязательства», а также неприемлемо действует на Украине.

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