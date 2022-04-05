Богота, , 16:57 — REGNUM Конституционный суд Колумбии счёл положение дел в ряде полицейских участков Боготы противоречащим Конституции. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Полиция Колумбии Galo Naranjo

Среди выявленных нарушений указаны переполненность участков, сбои в работе или отсутствие необходимой инфраструктуры, отказы в предоставлении медицинских услуг и встречах с родственниками для задержанных. В отдельных учреждениях сотрудники превышали срок задержания, размещая людей в непредназначенных для долгосрочного проживания условиях.

Кроме этого, полиции приходится содержать в отделениях или временных приемниках уже осужденных людей, которые не могут быть доставлены в пенитенциарные учреждения по причине их переполненности.

Для решения указанных проблем суд постановил в кратчайшие сроки завершить строительство новых тюрем, а также обеспечить необходимые условия в местах временного содержания.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла укрепит границы против террористических угроз со стороны Колумбии