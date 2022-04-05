Вашингтон, 5 апреля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) сообщил о расставании с певицей JT (Джатавия Шакара Джонсон). Об этом 5 апреля написал портал Rap-Up.

Скриншот YouTube Lil Uzi Vert

По словам музыканта, причиной расставания стал его пост десятилетней давности в Twitter, в котором он признавался в любви другой девушке. Примечательно, что несколькими месяцами ранее Lil Uzi Vert подарил возлюбленной дорогостоящий спорткар на день рождения.

Напомним, что Lil Uzi Vert и JT состояли в отношениях с 2019 года. В последнее время в сети активно ходили слухи о беременности девушки, однако они не подтвердились.