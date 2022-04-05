Ижевск, 5 апреля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Первой республиканской клинической больнице прооперировали женщину, которая накануне пострадала в результате схода снега и льда с крыши торгового центра в Ижевске. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем telegram-канале.

пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Рухнувший на женщину лед в Ижевске

Зампред правительства уточнила, что женщина получила тяжелую травму грудной клетки, опорно-двигательного аппарата и правого легкого.

По словам заместителя главврача больницы по хирургии Андрея Кобелева, после стабилизации состояния пострадавшей предстоит еще одна операция.

Сейчас женщин находится в сознании, она получает всю необходимую медицинскую помощь. В стационаре она проведет около 2-3 недель.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту травмирования 24-летней жительницы Ижевска начата доследственная проверка. Женщина получила множественные травмы в результате падения льда с крыши торгового центра «Аврора-парк» на улице Удмуртской.

Читайте также: Жительница Ижевска попала в больницу из-за падения льда с крыши