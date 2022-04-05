Москва, 5 апреля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования предоставления и последующего использования земельных участков в рамках реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики», передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроектом увеличивается срок выбора вида разрешенного использования земельного участка с одного года до двух лет, так как установленный в настоящее время годичный срок недостаточен, учитывая длительность процесса внесения в правила землепользования и застройки изменений, инициируемых пользователями «дальневосточных гектаров».

Устанавливается возможность строительства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, предоставленном в безвозмездное пользование, на основании указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об окончании строительства параметров, в отношении которых уполномоченными органами не проводится проверка на соответствие правилам землепользования и застройки.

Кроме того, законопроектом предоставляется право уполномоченным органам по своей инициативе образовывать земельные участки в упрощенном порядке с использованием федеральной информационной системы для предоставления гражданам земельных участков «На Дальний Восток» (ФИС). Таким образом, предполагается создание простого и финансово не затратного способа оперативного формирования «земельного банка» для последующего предоставления земельных участков гражданам и вовлечения неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот.

Наряду с этим законопроектом предусматривается предоставить возможность гражданину выбрать способ направления ему проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком, решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, проекта договора аренды земельного участка или проекта договора купли-продажи земельного участка через портал «Госуслуги».

Также законопроектом закрепляется, что ряд документов, в частности заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, в собственность или в аренду, уведомление о согласии с одним из вариантов схемы размещения земельного участка, заявление об отказе от договора безвозмездного пользования земельным участком и предоставлении ему другого земельного участка, подписанные простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью.

Наиболее востребованными регионами остаются Приморский край и Сахалин, отметили в Минвостокразвития.