Москва, , 16:29 — REGNUM Запад грозится национализировать некоторые российские энергетические активы, но это «обоюдоострое оружие», заявил 5 апреля президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — сказал Владимир Путин.

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