Москва, 5 апреля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Запад грозится национализировать некоторые российские энергетические активы, но это «обоюдоострое оружие», заявил 5 апреля президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — сказал Владимир Путин.