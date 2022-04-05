Брянск, 5 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Несовершеннолетнюю жительницу Брянска осудили за попытку сбыта наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Sledcomrf.ru Колония

Девушка в составе преступной группы в августе 2021 года получила партию наркотика. Из части запрещённых веществ она сформировала тайник-закладку, а часть хранила при себе для дальнейшего сбыта. Оперативники задержали её во время получения очередной партии синтетического наркотика.

Приговором суда 17-летняя жительница Брянска отправится на четыре года в воспитательную колонию. Решение ещё не вступило в законную силу.