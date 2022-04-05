Москва, 5 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 1260 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба Росстандарта.

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Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Audi моделей A4, A5, A6, A7, A8, e-tron, Q7, Q8, RS, RS6, SQ7 и SQ8, реализованные в период с 2021 по 2022 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: в автомобилях Audi определённого периода производства из-за отклонения в процессе производства может быть не полностью отключён режим транспортировки. При этом светодиод системы аварийного вызова в потолочном модуле горит красным», — говорится в сообщении.

На отзываемых автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения диагностического интерфейса шин данных. После этого будет сделана проверка исправности работы светодиода системы аварийного вызова в потолочном модуле.

Уточняется, что все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев транспортных средств.