Париж, , 16:26 — REGNUM Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, туринский «Ювентус» рассматривает 34-летнего атакующего полузащитника «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхеля Ди Марию в качестве временно замены Пауло Дибале.

Виктор Мозес и Анхель ди Мария Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала принял окончательное решение покинуть туринский клуб в грядущее летнее трансферное окно на правах свободного агента, так как соглашение футболиста со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария принял участие в 25-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых смог отметиться лишь тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ди Мария выступает за «ПСЖ» с 6 августа 2015 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 34-летнего аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.