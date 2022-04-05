Москва, , 16:24 — REGNUM Попытки Запада решить собственные проблемы за счёт России ни к чему хорошему не приведут. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Мы наблюдаем их, наших партнёров, очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счёт», — заявил Путин.

«Более того, слышим уже заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну, так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — указал он.