Симферополь, 5 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Крупная партия наркотиков изъята сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, об этом сообщили в ведомстве 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Правоохранители задержали двух жителей 1993 и 2003 годов рождения, которые через интернет приобрели партию синтетического наркотика для последующей реализации в Крыму.

В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли в общей сложности 2,9 килограмма наркотиков.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ — «Покушение на сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере», уточняет «Крыминформ». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на 20 лет.