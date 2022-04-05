Подгорица, 5 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. По данным черногорского статистического ведомства Monstat, количество предприятий в Черногории в 2021 году составило 39 682, что по сравнению с 2020 годом, когда их было 37 255, в процентном выражении представляет собой увеличение на 6,5%.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Наибольшее количество активных субъектов предпринимательства в 2021 году находится в Подгорице — 14 145, что составляет 35,6% от общего числа, а наименьшее — в муниципалитете Петница - 31, или 0,1% от общего числа.

По форме собственности из общего числа хозяйствующих субъектов Черногории более 99% находятся в частной собственности. Такая же ситуация была зафиксирована и в 2020 году.

В Черногории наиболее представлены малые предприятия, на которые приходится более 99% от общего числа активных предприятий.