Лондон, , 17:04 — REGNUM Британская певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) снимется в ремейке фильма «Ворон». Об этом пишет издание The Flow 5 апреля.

FKA Twigs Скриншот YouTube

Известно, что исполнительница сыграет возлюбленную главного героя, роль которого досталась Биллу Скарсгарду. Съёмки картины, режиссёром которой стал Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»), стартуют летом 2022 года.

Ранее FKA twigs уже неоднократно снималась в кино. В 2019 году певица приняла участие в фильме «Милый мальчик», а в 2020 исполнила роль в ленте Brighton Beach.

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