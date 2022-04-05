Лондон, 5 апреля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Британская певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) снимется в ремейке фильма «Ворон». Об этом пишет издание The Flow 5 апреля.

Скриншот YouTube FKA Twigs

Известно, что исполнительница сыграет возлюбленную главного героя, роль которого досталась Биллу Скарсгарду. Съёмки картины, режиссёром которой стал Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»), стартуют летом 2022 года.

Ранее FKA twigs уже неоднократно снималась в кино. В 2019 году певица приняла участие в фильме «Милый мальчик», а в 2020 исполнила роль в ленте Brighton Beach.