Тамбов, , 16:21 — REGNUM В селе Староюрьево (Тамбовская область) женщина топором повредила автомобиль такси. Об этом ИА REGNUM сообщили пресс-службе регионального управления МВД.

Такси Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Ночью 22 февраля 38-летняя женщина вызвала такси на улицу Мичурина, но её не устроила озвученная водителем стоимость поездки. По данным полиции, за ту же стоимость женщина хотела съездить в три места, но с ней не согласился водитель. Тогда она разозлилась несколько раз ударила по машине «Лада Гранта» топором.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится экспертиза материального ущерба, причиненного автомобилю. Кроме возмещения ущерба женщине грозит штраф и лишение свободы на срок до двух лет.