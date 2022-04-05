Москва, , 19:26 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Образование» в России дан старт новому этапу ежегодного всероссийского конкурса «Мастер года». Его проводит Институт развития профессионального образования при поддержке Министерства просвещения РФ с целью повышения престижа педагогических профессий и популяризации передовых идей в области профессионального образования и подготовки кадров.

Педагоги Иван Шилов © ИА REGNUM

Севнования проходят в три этапа. С марта по апрель субъекты РФ подтверждают свое участие в конкурсе, формируют составы рабочих групп и региональных комиссий. С апреля по май, в рамках второго этапа, организаторы принимают заявки от участников и определяют победителей.

Для того, чтобы продемонстрировать профессиональные навыки, подтвердить свои компетенции и актуальность опыта преподавателям и мастерам производственного обучения, работающим в системе среднего профессионального образования, необходимо подготовить видеорезюме, провести мастер-класс или учебное занятие с группой студентов.

Особое внимание жюри будет обращать на профессиональную эрудицию, знания передовых технологий практической подготовки, а также умение взаимодействовать с аудиторией.

Победители второго этапа представят свой регион в финале конкурса, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге.

Напомним, Всероссийский конкурс «Мастер года» направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогов.

В 2021 году он состоялся впервые и собрал более тысячи мастеров производственного обучения из 85 регионов России. В 2021 году победителем Всероссийского конкурса «Мастер года» стал преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Дмитрий Кадочников. Он является сертифицированным экспертом по компетенции «Хлебопечение» и заведует мастерской «Хлебопечение» в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже, созданной в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

"В нашем регионе на высоком уровне находится развитие образовательных технологий и их применение на производстве. Екатеринбургский экономико-технологический колледж — один из лидеров в этом процессе. Здесь созданы центры компетенций, прошедшие аккредитацию по стандартам WorldSkills, а колледж является лидером в Свердловской области по числу завоеванных медалей региональных и национальных чемпионатов», — отметил министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

«Дмитрий Михайлович в своей педагогической деятельности использует такие инструменты как наставничество и опережающее обучение, дает возможность всем без исключения студентам колледжа достичь высокой планки, заданной WorldSkills Russia. Более полусотни его студентов успешно сдали демонстрационный экзамен по стандартам Worldsills», — рассказал директор Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Владимир Вертель.

По словам самого Дмитрия Кадочникова, в его планах создание на базе его мастерской малого инновационного предприятия, где студенты смогут самостоятельно выпускать продукцию, проходить практику, получать предпринимательские навыки и зарабатывать первые деньги своей профессией.

Как сообщало ИА REGNUM, Благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.