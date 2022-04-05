Йошкар-Ола, 5 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил подобрать в Йошкар-Оле единое здание для работы Дома правосудия. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Gaura Судья

По словам председателя Верховного суда Марий Эл Артема Грачева, в настоящее время мировые судьи в Йошкар-Оле располагаются в трех точках: на улице Эшпая, 103 и улице Волкова, два участка работают на ленинском проспекте, 68.

По мнению Грачева, расположение всех мировых судей в одном здании было бы удобно с точки зрения логистики и обслуживания судебных участков.

Также Грачев уточнил, что в связи с ростом численности населения Йошкар-Олы и Медведевского района принято решение по изменению территориальной подсудности некоторых участков и передаче некоторых участков из районов в столицу республики. За счет сокращения участка в Горномарийском районе будет создан новый участок в Медведеве. Сокращение участка в Сернурском районе позволит организовать работу 42-го участка в Йошкар-Оле.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года в Марий Эл в порядке гражданского, административного судопроизводства рассмотрено более 126 тыс. дел, что на 4% превысило показатель предыдущего года. Количество рассмотренных дел по административным правонарушениям увеличилось на 12,5% — до 38 087 дел. Суды назначили штрафов более чем на 134 млн рублей, что на 12% больше, чем годом ранее.