Чебоксары, 5 апреля 2022, 16:16 — REGNUM Глава администрации Чебоксар Денис Спирин сегодня, 5 апреля, посетил улицу Гражданская, где идёт масштабная реконструкция. Затраты составят почти 1 млрд рублей. Градоначальник раскритиковал организацию рабочего процесса со стороны подрядчика — ПАО «Дорисс», допустившего отставание от графика и подчеркнул, что его нужно наверстать, для чего изучаются варианты «оптимизации и ускорения рабочих процессов», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Чебоксар.
Сити-менеджер Денис Спирин, как и обещал горожанам на прямой линии, провёл совещание на улице Гражданской с привлечением ответственных лиц и генерального подрядчика. В настоящее время здесь идёт реконструкция в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Гражданская (от кольца по улице Гражданская до улицы Социалистическая) заключён 9 декабря 2020 года с ПАО «Дорисс» на сумму 980 382 250 рублей. Срок окончания работ по контракту — 30 ноября 2022 года.
Власти отмечают, что подрядчик, ПАО «Дорисс», выбился из графика на полгода. В мэрии напоминают, что ранее подрядная организация обещала приступить к активным работам ещё 1 апреля, однако по факту до сих пор состояние объекта остаётся неудовлетворительным.
В 2021 году на Гражданской выполнены основные работы по инженерным сетям первого этапа реконструкции: кабельные линии и наружное освещение ориентировочно обновлены на 80%, сети связи — 50%, наружный водопровод — 95%, ливневая канализация — 90%, наружный газопровод — 80%. Уложены слои двух видов асфальтобетонной смеси на протяжённости более 1,2 км.
В настоящее время обеспечивается безопасность движения, идут противопаводковые мероприятия, и выполняется ямочный ремонт с восстановлением временных пешеходных дорожек. В конце апреля планируется начать работы по врезке газопроводов, а в конце мае приступить к устройству дорожного полотна. Что касается переустройства «кольца» в перекрёсток, то работы будут идти в два этапа с середина мая до конца октября.
Денис Спирин поручил огородить котлованы и установить щиты на месте строительства, обеспечить безопасные пешеходные пути, минуя ремонтные участки, а также организовать временные остановочные павильоны.
По предварительным данным, движение на участке будет запущено в конце мая, при этом схемы маршрутов общественного транспорта будут пересмотрены. После перенаправления транспортных потоков основная нагрузка ляжет на внутриквартальные дороги, в связи с чем глава администрации Чебоксар поручил провести их ямочный ремонт и контролировать ситуацию в постоянном режиме.
Сити-менеджер отметил, что сорванный график «нужно постараться нагнать», для чего изучаются варианты «оптимизации и ускорения рабочих процессов».
Он подчеркнул, что повторный выезд будет организован «в ближайшее время». И заявил, что отчёт о выполненных работах «подрядчик обязан представлять вплоть до каждого уложенного метра асфальта»: