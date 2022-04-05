Чебоксары, 5 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин сегодня, 5 апреля, посетил улицу Гражданская, где идёт масштабная реконструкция. Затраты составят почти 1 млрд рублей. Градоначальник раскритиковал организацию рабочего процесса со стороны подрядчика — ПАО «Дорисс», допустившего отставание от графика и подчеркнул, что его нужно наверстать, для чего изучаются варианты «оптимизации и ускорения рабочих процессов», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Чебоксар.

Gcheb.cap.ru Глава администрации Чебоксар Денис Спирин осмотрел ход реконструкции улицы Гражданской

Сити-менеджер Денис Спирин, как и обещал горожанам на прямой линии, провёл совещание на улице Гражданской с привлечением ответственных лиц и генерального подрядчика. В настоящее время здесь идёт реконструкция в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Власти отмечают, что подрядчик, ПАО «Дорисс», выбился из графика на полгода. В мэрии напоминают, что ранее подрядная организация обещала приступить к активным работам ещё 1 апреля, однако по факту до сих пор состояние объекта остаётся неудовлетворительным.

«Первичная проблема, которая сегодня создала все неблагоприятные условия и дискомфорт, — неточность проектно-сметной документации (ПСД) и схемы сетей, которые были предоставлены для подготовки объекта. Строители столкнулись с проблемой неучтённых сетевых коммуникаций, что потребовало внесения изменений в ПСД», — пояснил Денис Спирин, комментируя затянувшиеся дорожно-строительные работы.

Gcheb.cap.ru Улица Гражданская в Чебоксарах: глава администрации города Денис Спирин осматривает ход реконструкции и общается с жителями

В настоящее время обеспечивается безопасность движения, идут противопаводковые мероприятия, и выполняется ямочный ремонт с восстановлением временных пешеходных дорожек. В конце апреля планируется начать работы по врезке газопроводов, а в конце мае приступить к устройству дорожного полотна. Что касается переустройства «кольца» в перекрёсток, то работы будут идти в два этапа с середина мая до конца октября.

Денис Спирин поручил огородить котлованы и установить щиты на месте строительства, обеспечить безопасные пешеходные пути, минуя ремонтные участки, а также организовать временные остановочные павильоны.

По предварительным данным, движение на участке будет запущено в конце мая, при этом схемы маршрутов общественного транспорта будут пересмотрены. После перенаправления транспортных потоков основная нагрузка ляжет на внутриквартальные дороги, в связи с чем глава администрации Чебоксар поручил провести их ямочный ремонт и контролировать ситуацию в постоянном режиме.

«Задача остаётся прежняя — завершить масштабную реконструкцию до конца года», — подчеркнул Денис Спирин.

Gcheb.cap.ru Улица Гражданская в Чебоксарах: реконструкция

Сити-менеджер отметил, что сорванный график «нужно постараться нагнать», для чего изучаются варианты «оптимизации и ускорения рабочих процессов».

«Условия, в которых сегодня находится объект — непозволительные!» — резюмировал глава администрации, высказав мнение, что между заказчиком и подрядчиком не было «должного взаимодействия».

Он подчеркнул, что повторный выезд будет организован «в ближайшее время». И заявил, что отчёт о выполненных работах «подрядчик обязан представлять вплоть до каждого уложенного метра асфальта»:

«Будем контролировать постоянно».