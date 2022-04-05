Москва, , 16:16 — REGNUM Российские пользователи сервиса для бронирования жилья Airbnb занижают его рейтинг в Google Play. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приложение Airbnb

Пользователи из РФ ставят низкие баллы приложению и обвиняют его в дискриминации. На данный момент оценка Airbnb равна 1,4 балла — среднее значение из более чем 1,2 млн отзывов.

В комментариях граждане России жалуются, что приложение отменило бронирование, сделанное в марте 2022 года, и при этом не вернуло деньги. Хотя изначально сервис обещал, что все заявки, поступившие до 4 апреля, он отработает.

ИА REGNUM напоминает, что 4 апреля 2022 года Airbnb запретил клиентам из России и Белоруссии бронировать жилье «где бы то ни было». Сервис объявил о приостановке своей деятельности в РФ и Белоруссии ещё в марте.

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