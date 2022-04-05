Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Стала вакантной должность директора фонда капитального ремонта Ростовской области. Руководящий пост по собственному желанию покинул Владислав Крюков.

Чиновник

На сайте фонда капремонта Ростовской области указано, что временно исполнять обязанности директора пока будет Дарья Шереметьева.

Стоит отметить, что Крюков руководил фондом с 2013 года. До этого возглавлял информационную базу ЖКХ, информационно-вычислительный центр ЖКХ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области утверждён новый тариф на капитальный ремонт жилья. Согласно постановлению за подписью донского губернатора, тариф увеличен с 1 марта. Его размер составит 12,61 рубля за один квадратный метр. При этом Крюков на одной из встреч с журналистами не исключал повышения тарифа до 30 рублей за один квадратный метр.

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