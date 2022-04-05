Манчестер, Великобритания, , 16:12 — REGNUM Как сообщает немецкое издание Bild, 24-летний атакующий полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер, выступающий за «Ред Булл Лейпциг», входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед».

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По информации источника, «красные дьяволы» могут подписать Лаймера в ближайшее летнее трансферное окно. В трансфере австрийца заинтересован главный тренер «манкунианцев» Ральф Рангник.

В текущем сезоне Конрад Лаймер принял участие в двадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Австрии на счету полузащитник один гол в шести матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Лаймер выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 1 июля 2017 года после перехода из «Ред Булл Зальцбурга» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 26 миллионов евро.