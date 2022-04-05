Москва, 5 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях погашения долговых обязательств регионами России в 2022 году Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля. В целом, по данным Минфина, поддержку получат 47 регионов.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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"Принятие поправок позволит снизить долговую нагрузку на регионы и сократить их расходы на обслуживание заимствований. Это значит, что субъекты Российской Федерации смогут направлять больше средств на реализацию социально значимых проектов и повышение качества жизни людей», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, Минфин получит право предоставить регионам в 2022 году бюджетные кредиты из федерального бюджета в общем объеме до 255,3 млрд рублей для погашения коммерческих долговых обязательств.

Кроме того, регионы будут освобождены от погашения в 2022 году задолженности по бюджетным кредитам — с учетом продления реструктуризации обязательств, их погашение переносится на 2029 год.

Устанавливается, что в 2022 году бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета предоставляется субъекту РФ в размере, не превышающем одной десятой утвержденного законом о бюджете субъекта РФ на 2022 год объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на срок, не превышающий 270 дней.

Правительство наделяется правом провести в 2022 году реструктуризацию обязательств (задолженности) субъектов РФ по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам РФ для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов РФ.

При этом задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам может быть списана в объеме поступления в федеральный бюджет в течение периода погашения реструктурированной задолженности налоговых доходов, определяемых в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, отмечают в Минфине.

До 1 января 2023 года приостанавливается действие положения, устанавливающего требования к размеру нераспределенного между субъектами РФ объема иных межбюджетных трансфертов, утвержденного на первый и второй годы планового периода.

Ко второму чтению законопроект планируется существенно доработать, в частности, речь идет о бюджетной обеспеченности муниципальных бюджетов.