Белгород, , 16:13 — REGNUM Законопроект о предоставлении гражданам, проживающим в негазифицированных жилых домах, компенсации расходов на оплату электроэнергии, приобретённой на нужды отопления, подготовили власти Белгородской области, сообщил 5 апреля губернатор Вячеслав Гладков.

Счётчик Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе часть негазифицированых населённых пунктов пользовались так называемым «хуторским тарифом». До 2021 года жителям предоставлялась льгота на оплату электроэнергии, используемую на приготовление еды и отопление помещений.

«Из-за нарушения нормы законодательства была претензия со стороны прокуратуры, и эта льгота была отменена. Хочу обрадовать жителей тем, что подготовлен законопроект, который вносим на ближайшее рассмотрение областной думы. Уверен, что депутаты его поддержат. Закон предусматривает предоставление гражданам, проживающим в негазифицированных жилых домах, компенсации расходов на оплату электроэнергии, приобретённой на нужды отопления. 2 496 человек смогут воспользоваться компенсацией в размере 50% от платежа за электроэнергию в отопительный период. 278 белгородцев, относящихся к льготным категориям, дополнительно получат 25% компенсации за платёж», — разъяснил глава региона.

Планируется, что закон вступит в силу уже с 1 июля 2022 года, при этом компенсируются, в том числе, расходы за отопительный период 2021 — 2022 года.