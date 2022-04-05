Казань, 5 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Татарии 6 апреля на отдельных участках дорог ожидается сильная гололедица. По прогнозам региональных синоптиков, в течение дня усилится ветер до 18 м/с.

Кацусика Хокусай. Порыв ветра. 1823-1831

Ночью и утром, местами на дорогах ожидается сильная гололедица, днем сильный южный ветер порывами 15−18 м/с. В ночные часы преимущественно без осадков, днем вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от —8 до +8 ˚С.

В четверг, 7 апреля, сохранится циклонический тип погоды. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах республики ожидается сильный ветер порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…—5 °С, днем — около +7 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Хакасии 6 апреля прогнозируется усиление ветра до 15−18 м/с. Населению рекомендуют соблюдать требования особого противопожарного режима.

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