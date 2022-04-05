Москва, 5 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Среди отечественных бизнесменов не наблюдается роста патриотических настроений, но есть и исключения

Kremlin.ru Петр Авен

Когда их Родина столкнулась с санкциями, давлением и необходимостью бороться за свое выживание, богатейшие россияне просто постарались максимально сократить собственные издержки, спасти яхты и самолеты, и во что бы то ни стало сохранить лондонский образ жизни. Спецоперация России на Украине не вызвала никакого всплеска патриотизма среди представителей отечественного бизнеса. В целом истеблишмент старается избегать каких-либо ассоциаций с этой темой.

Репатриация вместо патриотизма

Михаил Прохоров, владелец группы компаний ОНЭКСИМ, который занимает 136-ю строчку рейтинга миллиардеров Bloomberg с состоянием в 13,8 млрд долларов, решил получить израильское гражданство.

Yury Kurochkin Михаил Прохоров

Информационное агентство Ynet со ссылкой собственные источники сообщило, что несколько дней назад предприниматель прилетел в Израиль из Швейцарии. С тех пор он подал все необходимые документы, в том числе справку об отсутствии судимостей за рубежом. Согласно местным законам, он имеет право на репатриацию — алию.

Прохоров является президентом крупного российского инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Москве; группа компаний ОНЭКСИМ владеет активами в финансовой сфере, металлургическими предприятиями. В прошлом группе компаний Михаила Прохорова принадлежала значительная доля в медиахолдинге РБК.

В конце марта Прохоров улетел в Израиль. Телеканал Мир24 сообщил, что официальный представитель бизнесмена назвал причиной поездки «медицинское обследование». В РБК повторили версию, озвученную Ynet.

Как отмечает агентство «Детали», существуют поводы подозревать бизнесмена в стремлении сменить гражданство: он активно распродавал свои активы еще с 2016 года. В результате его капитал сформировался из проданных активов: 9 млрд долларов принес ему банк «Ренессанс Капитал», еще 1,4 млрд — продажа доли в компании «РУСАЛ». В ноябре 2021 года Прохоров продал государственной корпорации свой последний крупный промышленный актив — частную энергетическую компанию «Квадра».

Исходя из этого, есть основания предполагать, что российский бизнесмен Михаил Прохоров может попытаться совершить алию в Израиль и забрать с собой большую часть своих капиталов.

В новые санкционные списки, составляемые на Западе, вошли сотни самых разных фигур, не исключая и некоторых богатейших людей России. Как отмечают аналитики Bloomberg, неясно, по какому принципу составляются списки США, Великобритании и Евросоюза, — единой системы не прослеживается. До сих пор Прохорову удавалось избегать санкций, но теперь, если он останется российским бизнесменом, может достаться и ему.

Все нажитое непосильным трудом…

В этом случае он может оказаться в затруднительном положении, как российский предприниматель Петр Авен (471-й номер в списке Bloomberg с 5,69 млрд долларов), который попал под санкции Великобритании и, тем не менее, планирует остаться в Лондоне.

В беседе с Financial Times бывший глава «Альфа-Банка» жаловался, что буквально «не знает, как теперь выживать» — банкиру нужен личный водитель, поскольку сам он машину не водит, он не уверен, позволят ли ему нанять уборщицу, британские адвокаты не желают с ним работать. По его словам, «все, что он строил 30 лет», рухнуло в одну ночь — и все это из-за того, что Авен оказался на одной фотографии с президентом Владимиром Путиным.

Когда стало известно, что денежные переводы из России скоро закроют, жена Петра Авена несколько дней подряд провела в турне по лондонским банкоматам и постаралась снять как можно больше наличных «на повседневные нужды».

Носик, Антон Борисович Михаил Фридман

А вот партнеру Авена основателю «Альфа-Банка» Михаилу Фридману это не удалось: в интервью Bloomberg — взятом также в Лондоне — он рассказал, как из-за санкций Евросоюза ему заблокировали счета, и оплата любых услуг, например, уборщицы, стала невозможной. Обладатель состояния в 10,6 млрд долларов внезапно оказался без денег.

«Я не знаю, как жить, — говорит Фридман собеседнику, узнав, что Великобритания тоже ввела против него санкции. — Я не знаю, правда не знаю».

Не иметь возможности жить в Лондоне для Михаила Фридмана — настоящий удар: сохранив российское и израильское гражданства, бизнесмен живет в британской столице с 2015 года и даже восстановил и перестроил в качестве своего семейного дома исторический Этлон-Хаус в районе Хайгейт. Как и для десятков других богатейших людей со всего мира и их семей, Лондон успел стать для Фридмана новой родиной.

Уплывающие активы

Kremlin.ru Алишер Усманов

Многим российским предпринимателям пришлось спешно спасать от арестов свое движимое имущество — суперъяхты. Своих судов лишились Алишер Усманов, чья 156-метровая яхта «Дильбар» стоимостью 600 млн долларов была арестована в Гамбурге, владелец «ЕвроХима» Алексей Мельниченко, чью 143-метровую футуристическую яхту SY A захватили в итальянском Триесте, и акционер газового гиганта НОВАТЭК Геннадий Тимченко, чью «скромную» 38-метровую «Лену» удерживают в Сан-Ремо.

SUEK JSC Андрей Мельниченко

Kremlin.ru Геннадий Тимченко

Не повезло и магнату Алексею Мордашову, третьему в списке богатейших россиян и обладателю состояния в 23,3 млрд долларов: в итальянском порту Империа полиция арестовала его 65-метровую яхту Lady M под флагом Каймановых островов.

PAO Severstal Алексей Александрович Мордашов

Однако второму его кораблю повезло — 142-метровая суперъяхта Nord в момент введения санкций находилась в юрисдикции Сейшельских островов, и к 31 марта совершила успешный переход во Владивосток. Теперь жители города впервые могут полюбоваться 300-миллионным плавучим сокровищем своего соотечественника в бухте Золотой Рог. Как отмечает портал Vl.ru, на борту яхты — ни одного русскоговорящего человека.

Исключения из правил

Впрочем, не все бизнесмены стараются совсем абстрагироваться от спецоперации. В частности, в Крыму начал работу «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова, а Андрей Костин заявил, что ВТБ придет в регион в ближайшее время.

Kremlin.ru Андрей Костин

Kremlin.ru Петр Фрадков

Предприниматель Константин Малофеев, покровительствующий Союзу добровольцев Донбасса, пообещал направить на нужды спецоперации миллиард рублей, который он отсудил у компании Google.

Lous Whinston Малофеев Константин Валерьевич

А петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который не только выделил семьям беженцев с Донбасса несколько домов в Ленинградской области, но и, по слухам, стал одним из немногих, кто после начала спецоперации посетил ЛДНР лично (такие данные приводит украинская разведка). Подтверждают присутствие одиозного бизнесмена на Донбассе и различные Telegram-каналы.

Government of the Russian Federation Евгений Пригожин

Однако стоит отметить, что Пригожин и Малофеев — не главные показатели настроения элит. Оба они сильно выделяются своими патриотическими настроениями. А первый знаменит не только высказываниями, но и, по версии иностранных СМИ, также якобы связан с «ЧВК Вагнера» — российской вооруженной группой, работающей по всему миру.

А в целом, истории про богатейших российских бизнесменов обладают одной общей чертой: они не имеют никакого отношения к России. Из двух десятков предпринимателей в списке Bloomberg 13 человек занимаются тем, что добывают природные ресурсы на территории Российской Федерации (железо, золото, никель, нефть, газ, лес) и продают их за рубеж.

Полученные деньги они тратят на реновацию исторических особняков в Лондоне, суперъяхты, большинство которых никогда не заходят в российские порты, или зарубежные спортивные клубы — вроде нью-йоркской бейсбольной команды «Бруклин Нетс», которую в 2010 году купил Михаил Прохоров.

Мощнейшие экономические санкции, которые их авторы (в том числе в Лондоне) открыто называют попыткой «изолировать», «удушить» и «разорвать в клочья» экономику России, никак не повлияли на отношение этих бизнесменов к своей стране. О санкциях, которые стали таким испытанием для Фридмана и Авена, они говорят, как о «досадном недоразумении», и надеются на скорейшее возобновление нормальных деловых отношений с Западом — то есть продажу за рубеж российских природных ресурсов.

Александр Тачков