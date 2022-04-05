Челябинск, , 16:07 — REGNUM Жительница Челябинска задержана по подозрению в убийстве своего знакомого, сообщили 5 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Женщина позвонила в полицию Цитата из к/ф «Извините, ошиблись номером». реж Анатоль Литвак. 1948. США

Задержана челябинка (ранее не судимая) была утром накануне, 4 апреля, в Калининском районе областного центра. Она обратилась к прибывшим по сообщению полиции бойцам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

По словам женщины, она поссорилась со своим знакомым и в пылу конфликта «взяла со стола кухонный нож и нанесла ему удар в область груди».

«Женщина незамедлительно вызвала на место экстренные службы, — сообщили в пресс-службе. — Пройдя в ванную комнату, росгвардейцы увидели на полу тело мужчины без признаков жизни».

Убитым оказался житель Челябинска 46 лет. Женщину задержали, прибывшие на место ЧП следователи изъяли орудие преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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