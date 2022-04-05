Мюнхен, Германия, , 16:06 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» намерено включить 21-летнего флангового защитника сборной США по футболу Сержиньо Деста в сделку по трансферу 33-летнего польского таранного форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Об этом 5 апреля сообщило издание Sport.es.

Роберт Левандовски Fcbayern.com

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски заинтересован в продолжении карьеры в каталонском клубе.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 28-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 31-м забитым мячом и 1-й результативной передачей. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету польского центрфорварда 15 (12+3) очков по системе гол+пас в восьми матчах.

Дест выступает за «Барселону» с 1 октября 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего американца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.