Нижний Новгород, 5 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Суд пересмотрел дело об убийстве 12-летней девочки из поселка Большое Козино Нижегородской области и ужесточил наказание совершившему это преступление нижегородцу. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Тюремная решетка

Надзорный орган обжаловал приговор, ранее вынесенный убийце ребёнка, и попросил суд назначить ему в качестве наказания не 24 года тюремного заключения, а пожизненное лишение свободы.

Суд согласился с доводами гособвинения и назначил 49-летнему неоднократно ранее судимому мужчине в качестве наказания пожизненное заключение в колонию особого режима.

Напомним, ранее следствие установило, что 13 мая 2021 года 49-летний мужчина приехал из Заволжья в Большое Козино на электричке. Проезжая по лесу на велосипеде, он заметил 12-летнюю девочку, напал на неё, изнасиловал и убил.

Впоследствии убийцу школьницы задержали правоохранители, а в декабре минувшего года суд приговорил его к 24 годам лишения свободы.