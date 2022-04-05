Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил, что не боится санкций и хочет остаться в клубе. Об этом 5 апреля сообщает Sport24.

Малком Fc-zenit.ru

«Я профессионал своего дела. У меня есть контракт с «Зенитом», впереди ещё 2,5 года по этому контракту, и, что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге», — сказал Малком.

Он добавил, что не боится никаких санкций, потому что даже не думает о них.

Малком заявил, что хочет победно завершить нынешний сезон, после чего отдохнуть и вернуться в команду, чтобы провести новый сезон.

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