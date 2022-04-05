Лондон, , 16:01 — REGNUM Как сообщает издание Daily Mail, руководство лондонского «Тоттенхэма» планирует выкупить контракт 21-летнего атакующего полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Швеции по футболу Деяна Кулушевски за 30 миллионов евро.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

За аренду Кулушевски «шпоры» уже заплатили 11 миллионов евро. После перехода из туринского клуба в прошедшее зимнее трансферное окно шведский полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в десяти турах Английской Премьер-лиги 2021/22.

«Ювентус» выкупил Кулушевски у «Аталанты» 2 января 2020 года за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Швеции, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 35 миллионов евро.