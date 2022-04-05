Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, по состоянию на 15:30 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent подрастают на 1,08%, до 108,69 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Бочки с нефтью IFPRI -IMAGES

«Несмотря на то, что главный риск, игравший в последние дни против нефти, а именно, разрастание масштабов локдаунов в Китае, только увеличивается, нефть нашла новый повод для роста.

Новое ужесточение европейской риторики относительно нефтяного и угольного экспорта России, предназначенного для замыливания вопроса о газовом экспорте, от которого европейцы пока не спешат отказываться, подогрело цены на спотовом рынке и дало нефтебыкам новую идею для покупок.

Распродажи из резервов США пока не помогают снизить цены, а вот американские нефтяники не спешат наращивать запасы.

Понятно, что скоро всем станет понятно, что Запад больше надувает щёки, чем отказывается от российских нефти и газа.

А пока это дает т рейдерам шанс вновь попробовать пробиться в зону выше $115 за баррель», — считает эксперт.

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