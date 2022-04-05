Москва, 5 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Сценарий, при котором Россию могут исключить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не предусмотрен. Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Mid.ru Александр Лукашевич

По его словам, вся организация держится на правиле консенсуса.

«Нет, такого сценария я не предусматриваю, потому что процедурами работы нашей организации таких норм и правил не существует», — сказал Лукашевич о вероятности исключения РФ.

Он добавил, что организация превратилась в «фабрику для распространения ложных фейков украинской пропаганды». Это произошло после того, как председательство с 1 января 2022 года перешло к Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковзаявил, что невозможно представить работу Совета ООН по правам человека без России.

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