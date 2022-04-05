Лос-Анджелес, США, , 15:58 — REGNUM Американская модель Хейли Бибер прокомментировала слухи о том, что она беременная. Об этом 5 апреля пишет Page Six.

Джастин Бибер Lou Stejskal

Модель опровергла предположения фанатов о том, что она скоро станет матерью. «Я не беременна, оставьте меня в покое», — высказалась она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поклонники певца Джастина Бибера предположили, что он скоро станет отцом, так как они заметили изменившуюся фигуру его жены Хейли Бибер. Пара появилась на красной дорожке премии «Грэмми» — модель в качестве наряда выбрала белое платье свободного кроя, что стало ещё одной причиной появления слухов о её беременности.

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