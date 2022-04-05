5 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы Чечни, который видит необходимость в создании органов государственной власти на освобождённых территориях Донбасса.

Тимур Кондратьев, , 19:04 — REGNUM Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он, «как и сотни тысяч чеченцев», переживших беззаконие военной хунты, прекрасно понимает, насколько важно наладить работу органов государственной власти в освобожденных городах и сёлах Донбасса, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

"Молодец, Рамзан! Нужно и правда сделать адекватное управление. Чтобы работала нормально административная система. Поставки продуктов и прочее. Чтобы был порядок», — пишет Марина М.

Многие пользователи полностью поддержали мнение главы Чечни, ведь без чёткой и понятной власти, которая может навести порядок, этот самый порядок, но уже в извращённом виде вскоре начнут наводить местные бандиты.

«Простые истины озвучил. Это было очевидно. Точно так же, как и очевидно то, что нельзя оставлять за спиной населённые пункты без контроля. Особенно, если там люди к русским отнеслись лояльно. Их же после этого зарежут, как баранов. Если поступать настолько недальновидно, никто не будет встречать русских нормально, потому что их потом заклеймят коллаборационистами, а жить всем хочется», — подметила Марина Ш.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что во многих освобождённых местах людей попросту оставили без власти, в результате чего местное население попросту не понимает, что ему с этим со всем делать.

«Согласна. Об этом говорят все военкоры и спецы с первого дня! Но наши почему-то не заморачиваются этим, кое-где с мэрами договорились и всё на этом. А вот и не всё!» — считает Екатерина К.

Часть людей полагает, что решение той проблемы, которую обозначил Кадыров, должно уже в ближайшее время лечь на стол в Кремле.

«Мы это должны были сделать уже давно! Многие вообще не понимают, что происходит, ведь мы освобождаем, а новую власть не определяем. Именно мы на начальном этапе должны её определить и дать людям. Освобождённое население нам поверило, люди надеются на нас, а мы даже не объяснили им, как жить дальше. Власти-то нет. Освобождённые территории активно забирают себе местные ОПГ. Какие-то сплошные непонятки. Так нельзя! Прав Кадыров. Надеюсь, его услышат в Кремле», — написал Руслан Х.

Ряд пользователей указывает на то, что наводить порядок в Донбассе должны не только военные, но и чиновники, которые обязаны сформировать надёжный тыл для наших войск.

«Правильно Кадыров говорит. Призываю всех наших глав регионов проявлять более активную поддержку спецоперации и содействовать в установлении порядка на освобождённых территориях», — обращается Евгений Ф.

Нашлись и те, кто предложил назначить Кадырова главным по наведению порядка на освобождённых территориях Украины.

«Рамзан говорит правильные вещи. Надо бы его назначить на Украине главным по урегулированию мирной ситуации. Он сумеет усмирить бандеровцев, рука не дрогнет, я уверен», — отметил Андрей К.

«Так и хочется все бразды управления спецоперацией вручить Кадырову. По-моему, он один из немногих, кто вообще имеет представление о том, что сейчас происходит на Украине, как её следует освобождать от нацистской нечисти», — поделился своим мнением Ринат А.

Напомним, 4 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что он, «как и сотни тысяч чеченцев», переживших беззаконие военной хунты, прекрасно понимает, насколько важно наладить работу органов государственной власти в освобожденных городах и сёлах Донбасса.