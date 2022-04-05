5 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 19:04 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили намерение президента Украины Владимира Зеленского выступить с обращением к парламенту страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным представителя парламентского комитета Южной Кореи по международным делам, президент Украины выступит с онлайн-обращением 11 апреля.

Известно, что речь Зеленского будет транслироваться в Библиотеке Национального собрания (парламента) страны в 17:00 по местному времени.

Ранее глава Украины выступал перед законодателями ряда стран, включая США, Канаду и Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский планирует выступить перед Советом Безопасности ООН.

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Национальное собрание Южной Кореи clumsyforeigner

Напомним, 24 февраля началась спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины. Целью операции является лишение киевского режима и радикальных националистических формирований возможности и дальше осуществлять геноцид населения ДНР и ЛНР.

«Депутаты, вы что, хотите поддержать Украину?» — недоумевает ksii***.

«Оказать помощь или нет — решать вам, однако прием беженцев в срочном порядке имеет свои «побочки», — акцентирует внимание jyki***.

«А у Путина будет такая же возможность? Вы только подумайте, чего на самом деле он добивается. Лучше не вмешивайтесь и держите нейтралитет до конца!» — призывает ruby***.

«Наших политиков трудно понять. Однако не забывайте, что в течение последних восьми лет Украина убивала мирных жителей Донбасса», — призывает baek***.

«Война развернулась из-за просчетов Зеленского. Он развалил Украину из-за отсутствия политического опыта», — отмечает ksm1***.

«Страна докатилось до такого из-за коррупции! Лучше пусть расскажет всю правду о взятках и разрешении на строительство американской биологической лаборатории», — требует youn***.

«Разве его выступление не обычное шоу? Наверняка, будет просить о поддержке», — предполагает smke***.

«Думаю, нам стоит придерживаться нейтральной позиции», — считает pms0***.

«Что скажут члены нашего Национального собрания? Сложно сказать, но не стоит забывать, что в парламенте сидят сплошные корыстные люди», —пишет seej***.

«Какова цель? Зачем? Как это им поможет?» — недоумевает lhon***.

«Почему вы позволили этому человеку выступить перед Национальным собранием? Если он попросит вас прислать оружие, вы это сделаете?» — недоумевает a325***.

«Зеленскому нужно объявить импичмент!» — считает sjg3***.

«Сможет ли уйти Зеленский от ответственности? Плохой политик привел страну и народ к войне из-за принятия прозападной политики, позабыв о географическом положении страны. Он спрятался в бункере, заставил мирных жителей взять в руки оружие. Каким бы героем его ни считали, он никогда не сможет скрыть своих ошибок», — отмечает ncdl***.

«Я на стороне России!» — пишет ebud***.

«США дали Украине более $1 млрд, Япония — $200 млн. А сколько даст Южная Корея?» — интересуется jukb***.