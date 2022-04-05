Москва, 5 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,95%, до 83,2 рубля. Евро теряет 1,79%, отступая до 91 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Несмотря на то, что в период, пока Мосбиржа не работала, российская валюта на Форекс отказалась под давлением, к открытию российских торгов ситуация выровнялась и рубль возобновил укрепление.

Блумберг прогнозирует России в 2022 году рекордные доходы от экспорта энергоносителей, бюджет, вероятно, снова будет профицитным, поскольку рубль торгуется ниже, чем в 2021 году, а российский экспорт стоит дороже.

Решение США запретить выплаты для погашения госдолга из замороженных средств мало что изменит в позициях России.

Потери понесут как раз западные держатели российских облигаций, или им придется согласиться на выплаты в рублях без возможности какое-то время вывести средства из России.

Экспортеры приступили к продаже выручки, что также поддерживает рубль. Тем временем импорт сокращается, увеличивая положительный внешнеторговый баланс России.

Однако переходить к дальнейшим покупкам инвесторы не спешат, опасаясь, что во избежание излишнего укрепления рубля ЦБ начнет резко смягчать свои ограничения.

Пробить вниз поддержку уровня 90 рублей за евро пока не удается, похоже, рубль достиг промежуточно равновесного уровня.

Впрочем, по мере решения вопроса с оплатой газа в рублях российская валюта может показать новый рывок», — пояснил эксперт.

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