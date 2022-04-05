Москва, , 18:26 — REGNUM В условиях жестких антироссийсуих санкций все больше возрастает актуальность реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». С 5 апреля на платформе МСП. РФ стал доступен сервис «Производственная кооперация и сбыт», призванный помочь наладить сбыт продукции, найти новых проверенных партнеров-поставщиков для предприятий производственного сектора в целях импортозамещения, понять в каком направлении развивать или переориентировать свое производство. Подробности 5 апреля сообщает пресс-центр платформы.

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Ключевая задача сервиса — объединить производителей продукции с заказчиками, которые хотят подобрать себе нового партнера взамен ушедших иностранных компаний. Перечень сервисов будет постоянно расширяться и дорабатываться исходя из запроса бизнеса.

«Одно из важных направлений поддержки МСП — помощь в перестройке цепочек поставок, поиск новых рынков сбыта и торговых партнеров. Для этого на платформе МСП. РФ заработал сервис «Производственная кооперация и сбыт». Он помогает производителю продукции найти для себя заказчиков. Для этого на платформе собран реестр проверенных экспертами Корпорации производственных предприятий 9 тыс. с успешным опытом поставок.

Вторая часть сервиса — «Витрина закупок малого объема» по 223-ФЗ — «одно окно» для доступа МСП к небольшим закупкам крупных компаний. Как это работает? МСП находит госзакупку по своему профилю на портале. Кликает на нее и переходит на торговую площадку, где закупка размещена заказчиком. И там может заявиться на участие в закупке», — сказал на брифинге министр экономического развития Максим Решетников.

В реестр проверенных производственных предприятий по заявке бизнеса будут включаться новые проверенные производители со всей России с возможностью обмена контактными данными.

Размещение информации о своем бизнесе в реестре поможет предпринимателям сообщить о себе заказчикам, расширить список возможных партнеров из числа ритейлеров федерального и регионального уровней, промышленных компаний, других представителей малого и среднего бизнеса.

Сторона спроса на сервисе «Производственная кооперация и сбыт» представлена витриной закупок малого объема по 223-ФЗ, где через единый интерфейс можно найти закупки до 500 тыс. рублей из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков. Здесь можно перейти на саму площадку и принять участие в закупке. Данный сервис не имеет аналогов.

«Удивительно, что такой сервис не появился гораздо раньше! Это как раз то, что нужно в рамках развития отечественного производства и импортозамещения. Инициатива, бесспорно, нужная, она позволит запустить процессы кооперации внутри нашего государства. По итогу мы получаем не только национально ориентированно экономику, но и развитие собственных НИОКР (научно-исследовательских опытно-конструкторских работ). А это прикладное применение знаний и опыта отечественных ученых, новые производства и новые рабочие места», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»).

«Сегодня рынок закупок малого объема оценивается примерно в 250 млрд рублей в год. В нынешних кризисных условиях участие в них — это возможность для малого бизнеса наладить дополнительный канал сбыта своей продукции или услуг. Одно из главных преимуществ закупок малого объема — по ним максимально упрощены все формальные требования к участникам. Это позволяет без проблем участвовать в них даже предпринимателям-новичкам», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Инициативу корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

«Если сервис заработает — это будет большое подспорье бизнесу. В результате введения экономических санкций многие производственные цепочки, действительно, нарушились и любая помощь в их выстраивании заново — во благо. Важно только, чтобы этот сервис был реально работающим удобным инструментом, а не очередным чиновничьим симулякром, как у нас это, к сожалению, часто бывает.

Пока же платформа работает в тестовом режиме и часть ее сервисов ещё не запущена (к примеру, пока не работают такие сервисы как «Станьте поставщиком федеральных торговых сетей» и ряд др.). Да и саму платформу следует «докрутить» — смущают очень ограниченный список предлагаемых фильтров при поиске, весьма лаконичная информация об участниках Реестра — словом, ещё есть, куда двигаться. Хотя сама идея, повторюсь — правильная и очень своевременная».

В течение месяца функционал нового сервиса планируется расширить: производители пищевой и сельхозпродукции смогут видеть и отвечать на товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей, которые ищут поставщиков российской и аналогов санкционной импортной продукции.

Также появятся запросы от других производителей, которым нужно заместить иностранных поставщиков. В ближайшее время предприниматели также получат через Цифровую платформу МСП. РФ доступ к программе «выращивания» поставщиков, в рамках которой компании смогут перестроить свое производство под долгосрочные нужды заказчиков. Сейчас у заказчиков есть запрос на 1200 номенклатурных позиций.

Напомним, цифровая платформа МСП. РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития, и развивается по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Его курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки интегрировали региональные власти.