Йошкар-Ола, 5 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Марий Эл за неделю с 28 марта по 3 апреля за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) обратились 2948 человек, что ниже эпидемического порога на 14,6%. Уровень заболеваемости не изменился по сравнению с предыдущей неделей и составляет 43,7 на 10 тыс. населения, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

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При этом в возрастной группе среди детей в возрасте до двух лет показатель заболеваемости превышает эпидпорог на 3,7%. За минувшую неделю случаев гриппа на территории республики не зафиксировано.

По результатам исследований биоматериала от заболевших в 2,3% выявлен возбудитель COVID-19, 0,2% в структуре заражений составили аденовирусы, 0,07% — респираторно-синцитиальные вирусы, 0,03% — вирусы парагриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее уровень заболеваемости ОРВИ в республике увеличился при сравнении с показателем предыдущей недели на 8,9%. При этом заболеваемость не превышала пороговые значения во всех наблюдаемых возрастных группах.