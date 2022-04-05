Джакарта, , 15:51 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил правительственным чиновникам подробно изучить цены на продовольствие и энергоносители. Об этом глава государcтва написал в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

«Я поручил правительственным чиновникам подробно изучить цены на продовольствие и энергоносители и рассмотреть варианты политики, которые мы можем предпринять», — написал президент Индонезии в Twitter.

По словам главы государства, власти поддерживают покупательную способность населения и сохраняют экономический импульс.

Джоко Видодо также отметил, что рост цен на различные товары — нефть, газ, уголь, никель и сырое пальмовое масло — обеспечит дополнительный государственный доход, но с другой стороны, общественность почувствует распространение глобальной инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии совместно с международным энергетическим агентством (МЭА) продолжит сотрудничество в рамках совместной энергетической программы до 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и МЭА сотрудничают в области энергетики