Джакарта, 5 апреля 2022, 15:51 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил правительственным чиновникам подробно изучить цены на продовольствие и энергоносители. Об этом глава государcтва написал в своем аккаунте в Twitter.
«Я поручил правительственным чиновникам подробно изучить цены на продовольствие и энергоносители и рассмотреть варианты политики, которые мы можем предпринять», — написал президент Индонезии в Twitter.
По словам главы государства, власти поддерживают покупательную способность населения и сохраняют экономический импульс.
Джоко Видодо также отметил, что рост цен на различные товары — нефть, газ, уголь, никель и сырое пальмовое масло — обеспечит дополнительный государственный доход, но с другой стороны, общественность почувствует распространение глобальной инфляции.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии совместно с международным энергетическим агентством (МЭА) продолжит сотрудничество в рамках совместной энергетической программы до 2023 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и МЭА сотрудничают в области энергетики