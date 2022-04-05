Нижний Новгород, , 15:51 — REGNUM Нижний Новгород занял четвертое место среди 1 117 городов России в рейтинге комфорта городской среды. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Столице Приволжья удалось набрать 209 баллов из 360 возможных.

При этом конкурсная комиссия рассчитывала индекс качества городской среды по 36 критериям, основными из которых являются жилье, деловая, социальная и досуговая инфраструктура, а также уровень благоустроенности общественных пространств.

Лидером рейтинга по-прежнему остаётся Москва, чей индекс комфорта достигает 293 баллов. На втором месте расположился Санкт-Петербург — 256 баллов. Третье досталось Казани — 210 баллов.