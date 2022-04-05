Лысьва, Пермский край, , 15:54 — REGNUM В Пермском крае в ночь на 5 апреля горел магистральный газопровод. Об этом сообщают СМИ.

Пожар Pexels

ЧП случилось на территории Лысьвенского района. На участке магистрального газопровода «Уренгой-Центр-2» произошел разрыв с последующим возгоранием, информирует «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу «Газпром трансгаз Чайковский».

По состоянию на первую половину дня 5 апреля газ п оставлялся потребителям по параллельным веткам газопровода в полном объеме. Обошлось без пострадавших. В соцсетях люди публиковали фото зарево пожара, которое было видно за десятки километров.