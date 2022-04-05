Москва, 5 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Государственные нефтяные резервы США довольно велики, существенно превышая средний размер текущих коммерческих запасов. Но они устойчиво сокращаются с 2015 года, а теперь сокращение существенно ускоряется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

«В рамках текущей интервенции планируется распродать 180 млн баррелей за 180 дней, то есть более четверти общего объема резервов.

Но 1 млн баррелей в день не способен существенно повлиять на рынок — в сутки США потребляют около 20 млн баррелей, а ОПЕК+ в течение более полугода уже ежемесячно принимает решения о повышении добычи на 400 млн баррелей.

То есть цены на нефть и бензин продавить не удастся. А вот американские нефтяники не спешат при таком давлении наращивать добычу, предпочитая расплачиваться с кредитами в преддверии повышения ставок ФРС США.

В результате объемы госрезервов будут сокращаться, американская добыча расти не будет, а возможность США давить на рынок, угрожая распаковать резервы, или сопротивляться каким-то стрессовым ситуациям вроде войны в Персидском заливе, снизится», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США могут столкнуться с серьезными проблемами в том случае, если Вашингтон не сможет эффективно пополнять распечатанные нефтяные резервы, заявил президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли.

Читайте также: Влияние США на рынок нефти сокращается — эксперт