Волгоград, 5 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Подозреваемого в хищении свыше семи тонн лука задержали полицейские Городищенского района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Couleur Репчатый лук

Овощи пропали со склада фермерского хозяйства. Как выяснили оперативники, 37-летний охранник в течение марта 2022 года со своим знакомым вывозил на грузовой «ГАЗеле» лук из хранилища, а затем сбывал перекупщикам. В общей сложности сторож похитил более семи тонн овощей, ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сознался в краже, пояснив, что вырученные от продажи лука деньги потратил на личные нужды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде обнаружили стихийную свалку гниющего лука — руководитель пищевой компании собирался «приготовить» перегной.