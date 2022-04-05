Улан-Батор, , 15:49 — REGNUM Правительство Монголии на внеочередном заседании решило отправить гуманитарную помощь Украине, — сообщает пресс-служба правительство.

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Монголия отправит 150 тысяч долларов через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН и 50 тысяч долларов из Государственного резервного фонда через Общества Красного креста и Красного полумесяца.

Также средств для Украины начала сбор НПО «Украинцы в Монголии».

Отметим, ранее, оппозиционная Демократическая партия Монголии выступила с предложением об оказании гуманитарной помощи. Глава фракции демократической партии в Парламенте Дашдондогийн Ганбат 23 марта направил правительству предложение об организации отправки гуманитарной помощи беженцам с Украины.