Белград, , 15:49 — REGNUM То, что на самом деле произошло в украинском городе Буча, гражданам Сербии объяснять не придётся. Они прекрасно сами всё понимают. Об этом 5 апреля в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Сербия

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Почему здесь не приходится объяснять или сомневаться в понимании того, что реально происходило в Буче? Потому что точно такие же сюжеты, такое же варварство в политических целях имело место в Боснии неоднократно, в Косово», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что население здесь «стопроцентно понимает провокации, и что делается Западом для того, чтобы их организовать, какие цели преследуются».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры с лежащими вдоль дороги телами «погибших» мирных граждан, якобы снятые в Буче Киевской области. Однако пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо.

Читайте также: Песков призвал Запад трезво взглянуть на события в Буче

В Министерство обороны РФ назвали обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча очередной провокацией. В ведомстве напомнили, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что киевский режим, который распространил впечатлившие западный мир кадры якобы «погибших» мирных граждан в Буче, пытается выдать подложную информацию за реальность. В этой связи российская сторона призывает Запад «абстрагироваться от эмоционального восприятия», подумать головой и объективно проанализировать факты.