Москва, , 15:45 — REGNUM США давят на своих европейских партнеров, требуя отказаться от покупки российских углеводородов, но такое решение деструктивно для экономики самой Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

Пояс Евросоюз Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Взамен европейцы пытаются отделаться мерами, которые для них сейчас не настолько критичны.

Объемы покупки авиатоплива из России в Европе значительно меньше общих объемов энергетического импорта из нашей страны.

Кроме того, взаимные санкции на пролет самолетов в воздушном пространстве существенно сократят спрос на авиакеросин в Европе.

Изделий из стали Европа у России приобретает не очень много, да и вынужденное сокращение производства из-за дорогой энергии и без того сократит данную статью», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на импорт и экспорт авиационного топлива, а также на лизинг воздушных судов могут быть в новом пакете антироссийских санкционных мер Европейского союза

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