Москва, 5 апреля 2022, 15:45 — REGNUM США давят на своих европейских партнеров, требуя отказаться от покупки российских углеводородов, но такое решение деструктивно для экономики самой Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.
Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на импорт и экспорт авиационного топлива, а также на лизинг воздушных судов могут быть в новом пакете антироссийских санкционных мер Европейского союза
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